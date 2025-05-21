Про походження та значення жіночого імені Ліна, розповідає 24 Канал.

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Яке походження імені Ліна

Якщо ви знайомитеся з власницею імені Ліна, це не означає, що це повна його форма. А варіанти повного імені можуть здивувати.

Але як окреме ім'я, воно має кілька версій походження і значення:

Давньогрецьке походження: походить від назви острова Лінос, та означає "сумна звістка".

Грецьке походження: від імені міста заснованого Ліном, міфологічним персонажем.

Грецьке походження: Ліна, у значенні походження – "еллінка".

Грецьке походження: переклад грецького слова "льон", грецькою – линум.

Давньоримська міфологічна версія: словом "Ліна" позначали звук солодкоголосих сирен.

Біблійна версія: Новий Завіт розповідає про римлянина, на ім’я Лін, однодумця святого Павла. А Ліна – його жіноча форма.

Арабська версія: ім'я Ліна означає "краса пальми", "красива, як пальма", а пальма там цінна рослина.

Данська версія: Ліна означає "чистота".

Італійська версія: означає "світло сонця".

Абревіатура: в радянський час походження імені пояснювали абревіатурою від "Ліги Націй" – ЛіНа. Саме з "поваги" цієї варіації називали дівчаток у той час.

Коротка версія імені: Ліна – це коротка, пестлива версія низки імен і їх чимало:

Аполлінарія, Анжеліна, Ангеліна, Аделіна, Аліна, Амалія, Віталіна, Василина, Галина, Евеліна, Еліна, Еліана, Євангеліна, Жаклін, Заліна, Кароліна, Капітоліна, Килина, Магдалина, Поліна, Павлина (Пауліна), Ніколіна, Русаліна, Ліана, Лідія, Лінда, Ліліана, Лінетта, Урсулина, Уляна.

Іменем Ліна, найчастіше, називають дівчаток німці, росіяни, греки.

Така ж ситуація з іменем Міла – чимало версій походження та повних варіантів.

Якщо ви уже з'ясували, що Ліна – це самостійне ім'я, то пестливо можна звернутися:

Лінка,

Лінуся,

Лін,

Ліночка,

Ліні.

Але уникайте росіянізмів у звертанні – Лінуша, Лінчик, Ліха, – вони не властиві для української мови.

Власниці імені Ліна – творчі, емоційні, чуйні. Часто проявляють талант у мистецтві, дизайні, педагогіці або соціології.

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І чи не найвідомішою українкою-Ліною є поетеса Ліна Костенко. Її глибокі вірші поза часом – насолодіться ними.