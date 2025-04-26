Хто така Міла: що це за ім'я і яка його повна версія

Часто знайомлячись з кимось, варто перепитати чи це повне, чи коротке ім'я. Ви можете бути здивовані.

Про походження та значення імені "Міла" розповідає 24 Канал.

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Що означає ім'я Міла

Ніжне ім'я Міла знову набуває популярності в Україні, цьому сприяє кіно та музика. А його походження та значення має цікаву історію.

Перш за все, це самостійне ім'я, яке є в багатьох мовах світу. Його латинська транслітерація – Mila.

Але його походження має кілька версій.

Слов'янська. Утворено від слова "мил", "милий" та означає "кохана" чи приємна". Оскільки маємо ще імена Людмила, Меланія та Мілена. Існує також і чоловіча форма – Мілан. В нашій країні практично не зустрічається.

Італійська. Ім'я може означати "модниця". Воно було дуже популярним серед італійської знаті в Х столітті, а пізніше набуло популярності серед народу й вийшло за межі палаців.

Іспанська. В цій мові є слово "milagro", що означає "диво".

Арабська. Від арабського Джаміла, що означає "краса".

Іврит. Слово на івриті означає "хто приносить мир".

Що ж, це не єдине ім'я походження якого має стільки ж версій, ще маємо суперечки з походженням імені Свєта.

Але не все так просто. Це ім'я може бути пестливо-зменшувальною формую одного з жіночих імен, яке закінчується на -міла, -мила, -мілла. А їх чимало. Тому ваша нова знайома, яка представилася як Міла, може мати повне ім'я: Емілія, Емілі, Еміліана, Алміла, Аміла, Амільда, Амілія, Аміліна, Амалія, Арміла, Армілла, Богуміла, Джаміла, Каміла, Камілія, Камілла, Камалія, Мілана, Мілена, Мілара, Мілада, Меланія, Мирослава, Людмила, Радміла, Таміла.



Яке ж походження імені Міла / Freepik

Якщо ж батьки обрали ім'я Міла, то після хрещення вона зазвичай отримує церковне ім’я Меланія, а ним протегує преподобна Меланія Римлянка.

А ніжно до Міли можна звертатися – Мілі, Мімі, Мілася, Мілочка, Мілуся, Міля.

Характер у дівчинки настільки ж ніжний і милий, як і її ім'я. Тому нехай дівчаток з таким іменем буде більше.