Скільки українців не знає жодної іноземної мови: цифри неприємно здивували

68% українців на певному рівні володіють якось іноземною мовою. Натомість жодної іноземної мови не знає майже 32% громадян нашої держави.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження КМІС. 40% опитаних знають одну іноземну, 23% – дві та 6% – три і більше.

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Третина українців не знає жодної іноземної мови

Краще іноземну мову знають молодші, освічені та заможні українці. Відносно краще володіють іноземними мовами мешканці великих міст та столиці.

68% українців мають певні знання хоча б однієї іноземної мови. Зокрема, англійської – 51% опитаних. Але лише 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою. Половина українців не має жодних навичок англійської.

32% українців при цьому вважають, що треба вивчати хоча б одну іноземну, 44% – що дві. 89% краян при цьому підтримують обов'язкове вивчення англійської.

Також 61% опитаних розповіли, що протягом пів року застосовували англійську у житті. Зокрема, у спілкуванні зі знайомими, на роботі, у навчанні чи під час подорожей.

Чи хочуть українці покращувати рівень іноземної мови

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56% прагнуть підвищувати свій рівень знання іноземної мови. 30% такого бажання не мають. Не вчать іноземну мову краяни зазвичай через брак часу, важливіші пріоритети чи відсутність грошей або мотивації.

Нагадаємо: Кабмін планує запустити в Україні всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови. Вона буде відкрита для усіх, незалежно від фінансового стану чи місця проживання.