Об этом говорится в результатах социологического исследования КМИС. 40% опрошенных знают один иностранный, 23% – два и 6% – три и более.

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Треть украинцев не знает ни одного иностранного языка

Лучше иностранный язык знают младшие, образованные и богатые украинцы. Относительно лучше владеют иностранными языками жители больших городов и столицы.

У 68% украинцев есть определенные знания хотя бы одного иностранного языка. В частности, английского – 51% опрошенных. Но только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке. У половины украинцев нет никаких навыков английского.

32% украинцев при этом считают, что нужно изучать хотя бы один иностранный, 44% – что два. 89% граждан при этом поддерживают обязательное изучение английского.

Также 61% опрошенных рассказали, что в течение полугода применяли английский язык в жизни. В частности, в общении со знакомыми, на работе, в учебе или во время путешествий.

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Хотят ли украинцы улучшать уровень иностранного языка

56% стремятся повышать свой уровень знания иностранного языка. 30% такого желания нет. Не учат иностранный язык краяне обычно из-за нехватки времени, более важных приоритетов или отсутствия денег или мотивации.

Напомним : Кабмин планирует запустить в Украине всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Она будет открыта для всех, независимо от финансового положения или места жительства.