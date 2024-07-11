Різноманіття вражає: які мови вивчають у школах України

В Україні наразі працює 12 тисяч 352 школи. З них українськомовні – 12 тисяч 155 закладів освіти.

Так, у нашій державі є чимало шкіл, де навчання відбувається недержавною мовою. Учні здобувають освіту словацькою, угорською, румунською, болгарською, польською та іншими мовами.

Дивіться також Скільки учнів і де в Україні здобуває освіту польською та німецькою мовами

Які мови вивчають у школах нашої держави

В Інституті освітньої аналітики при МОН України зазначили, що загалом 197 закладів середньої освіти з мовою нацменшин у викладанні є у нашій державі. Також є окремі класи з іноземними мовами викладання в україномовних школах.

До прикладу, англійською мовою у Києві навчається 24 людини у змішаному закладі освіти. А от англійську мову вивчають в Україні 3 мільйони 778 тисяч 241 учень та ще 9 тисяч 545 учнів – факультативно.

З загального переліку для майже 61 тисячі учнів англійська – друга іноземна.

Гагаузьку мову вивчають на Одещині 1 063 учні та 12 учнів як факультатив. Кримськотатарську мову вивчають лише 37 учнів та ще 188 факультативно. Серед інших мов, які вивчають у школах в Україні (для частини з них підручники друкували за кошти держави):

• Французька – 102 тисячі 876 учнів (+2 594 учні у гуртках);

• Іспанська – 15 тисячі 813 учнів (+1 635 учнів у гуртках);

• Іврит – 4 999 учнів (+10 учнів у гуртках);

• Китайська – 2 099 учнів (+548 учнів у гуртках);

• Чеська – 1 207 учнів;

• Грецька (сучасна) – 948 учнів (+51 учень у гуртках);

• Латинська – 885 учнів;

• Італійська – 863 учні (+84 учні у гуртках);

• Корейська – 776 учнів (+43 учнів у гуртках);

• Японська – 420 учнів;

• Турецька – 247 учнів;

• Албанська - 60 учнів факультативно;

• Інші мови – 1 088 учнів.

Раніше ми інформували про те, де в Україні розташована повністю російськомовна школа. А також про те, скільки учнів навчаються у школах нашої держави угорською, словацькою, румунською мовами.