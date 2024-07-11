Різноманіття вражає: які мови вивчають у школах України
Джерело:Інформатор
В Україні наразі працює 12 тисяч 352 школи. З них українськомовні – 12 тисяч 155 закладів освіти.
Так, у нашій державі є чимало шкіл, де навчання відбувається недержавною мовою. Учні здобувають освіту словацькою, угорською, румунською, болгарською, польською та іншими мовами.
Дивіться також Скільки учнів і де в Україні здобуває освіту польською та німецькою мовами
Які мови вивчають у школах нашої держави
В Інституті освітньої аналітики при МОН України зазначили, що загалом 197 закладів середньої освіти з мовою нацменшин у викладанні є у нашій державі. Також є окремі класи з іноземними мовами викладання в україномовних школах.
До прикладу, англійською мовою у Києві навчається 24 людини у змішаному закладі освіти. А от англійську мову вивчають в Україні 3 мільйони 778 тисяч 241 учень та ще 9 тисяч 545 учнів – факультативно.
З загального переліку для майже 61 тисячі учнів англійська – друга іноземна.
Гагаузьку мову вивчають на Одещині 1 063 учні та 12 учнів як факультатив. Кримськотатарську мову вивчають лише 37 учнів та ще 188 факультативно. Серед інших мов, які вивчають у школах в Україні (для частини з них підручники друкували за кошти держави):
• Французька – 102 тисячі 876 учнів (+2 594 учні у гуртках);
• Іспанська – 15 тисячі 813 учнів (+1 635 учнів у гуртках);
• Іврит – 4 999 учнів (+10 учнів у гуртках);
• Китайська – 2 099 учнів (+548 учнів у гуртках);
• Чеська – 1 207 учнів;
• Грецька (сучасна) – 948 учнів (+51 учень у гуртках);
• Латинська – 885 учнів;
• Італійська – 863 учні (+84 учні у гуртках);
• Корейська – 776 учнів (+43 учнів у гуртках);
• Японська – 420 учнів;
• Турецька – 247 учнів;
• Албанська - 60 учнів факультативно;
• Інші мови – 1 088 учнів.
Раніше ми інформували про те, де в Україні розташована повністю російськомовна школа. А також про те, скільки учнів навчаються у школах нашої держави угорською, словацькою, румунською мовами.