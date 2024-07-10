В Інституті освітньої аналітики, зокрема, здивували інформацією про повністю російськомовну школу. Також зазначили, що є заклади середньої освіти, де навчальний процес триває двома мовами.
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Де розташована російськомовна школа
Так, за інформацією Інституту, в Україні є 1 повністю російськомовна школа. У ній навчається 44 учні (4 класи). Розташований заклад освіти у Дніпропетровській області.
Окрім того, у змішаній школі на Харківщині навчання відбувається й українською і російською. Там здобуває освіту 1140 учнів. З них 403 навчаються російською (16 класів).
Російську мову як предмет вивчають у 3 школах (45 класів). Як самостійний предмет з усієї України для вивчення її обрали 768 учнів та ще 79 учнів вивчають її у гуртках,
– зазначили в Інституті освітньої аналітики.
Кремінь розповів, де у школах України вивчали російську
- Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідав, що у школах України досі вивчають російську мову.
- Зокрема у Харківській та Дніпропетровській областях.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що є 45 класів та 768 дітей, які вчаться російською.
- За останні два роки кількість дітей, які вчаться російською мовою, зменшилася у 100 разів, але залишається менш ніж тисяча учнів у декількох областях.
- Мовний омбудсмен підкреслив, що держава спрямовує зусилля на підтримку української мови в усіх куточках країни.