В Інституті освітньої аналітики, зокрема, здивували інформацією про повністю російськомовну школу. Також зазначили, що є заклади середньої освіти, де навчальний процес триває двома мовами.

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Де розташована російськомовна школа

Так, за інформацією Інституту, в Україні є 1 повністю російськомовна школа. У ній навчається 44 учні (4 класи). Розташований заклад освіти у Дніпропетровській області.

Окрім того, у змішаній школі на Харківщині навчання відбувається й українською і російською. Там здобуває освіту 1140 учнів. З них 403 навчаються російською (16 класів).

Російську мову як предмет вивчають у 3 школах (45 класів). Як самостійний предмет з усієї України для вивчення її обрали 768 учнів та ще 79 учнів вивчають її у гуртках,

– зазначили в Інституті освітньої аналітики.

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