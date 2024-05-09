Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь. І уточнив, що мовиться про декілька закладів освіти – 45 класів та 768 дітей.
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Де в Україні ще вивчають російську мову у школах
Мовний омбудсмен зазначив, що ця статистика є незначною.
За останні два роки у 100 разів зменшилася кількість здобувачів освіти, які навчалися російською мовою або вивчали російську як окремий предмет,
– уточнив він.
І додав, що в Україні є менш ніж тисяча таких учнів у кількох областях.
Це 768 здобувачів освіти. Йдеться про декілька шкіл і 45 класів у Харківській та Дніпропетровській областях. Це дані станом на початок навчального року, можливо, протягом цього часу щось змінилося,
– розповів Кремінь.
Мовний омбудсмен також наголосив, що держава не бореться з російською мовою, а намагається утверджувати українську, аби вона була в кожному куточку України.
- Раніше ми розповідали про те, що 20% дітей, які відвідують столичні садочки, не розуміють української мови. Є також чимало випадків, коли освітній процес у дитсадках України відбувається недержавною мовою. Детальніше можна прочитати за посиланням.