Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. И уточнил, что говорится о нескольких учебных заведениях – 45 классов и 768 детей.
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Где в Украине еще изучают русский язык в школах
Языковой омбудсмен отметил, что эта статистика является незначительной.
За последние два года в 100 раз уменьшилось количество соискателей образования, которые учились на русском языке или изучали русский как отдельный предмет,
– уточнил он.
И добавил, что в Украине есть менее тысячи таких учеников в нескольких областях.
Это 768 соискателей образования. Речь идет о нескольких школах и 45 классах в Харьковской и Днепропетровской областях. Это данные по состоянию на начало учебного года, возможно, в течение этого времени что-то изменилось,
– рассказал Креминь.
Языковой омбудсмен также отметил, что государство не борется с русским языком, а пытается утверждать украинский, чтобы он был в каждом уголке Украины.
- Ранее мы рассказывали о том, что 20% детей, которые посещают столичные садики, не понимают украинского языка. Есть также немало случаев, когда образовательный процесс в детсадах Украины происходит на негосударственном языке. Подробнее можно прочитать по ссылке.