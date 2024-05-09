Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. И уточнил, что говорится о нескольких учебных заведениях – 45 классов и 768 детей.

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Где в Украине еще изучают русский язык в школах

Языковой омбудсмен отметил, что эта статистика является незначительной.

За последние два года в 100 раз уменьшилось количество соискателей образования, которые учились на русском языке или изучали русский как отдельный предмет,

– уточнил он.

И добавил, что в Украине есть менее тысячи таких учеников в нескольких областях.

Это 768 соискателей образования. Речь идет о нескольких школах и 45 классах в Харьковской и Днепропетровской областях. Это данные по состоянию на начало учебного года, возможно, в течение этого времени что-то изменилось,

– рассказал Креминь.

Языковой омбудсмен также отметил, что государство не борется с русским языком, а пытается утверждать украинский, чтобы он был в каждом уголке Украины.