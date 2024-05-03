Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, выступая онлайн на Международной конференции в Лондоне.

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Креминь советует переходить к наступательной украинизации

Креминь отметил: украинский язык находится под прицелом российских преступников. И добавил, что угрозы и убийства людей, сожженные библиотеки и школы, уничтоженные памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы – среди примеров лингвоцида.

Уполномоченный также акцентировал на том, что нужен переход от мягкой (оборонительной) к наступательной украинизации страны. Она будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

Утверждая украинский язык, мы усиливаем национальную безопасность и защищаем территориальную целостность, заботимся о будущем государства и отстаиваем право каждого гражданина. Дух свободы, отваги, единства и борьбы приближает победу Украины,

– заявил Кремень.

Отметим, что Международная конференция "Языки и культуры во время войны: (не)возможное, (пере)представленное, (не)управляемое" проходила в течение 2 – 3 мая в Лондоне.