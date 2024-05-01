Об этом указано в отчете за 2023 год о соблюдении языкового закона в различных сферах деятельности, обнародованного языковым омбудсменом Тарасом Кременем.

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Сколько детей в Украине не понимают украинский язык

Как показали результаты опроса ОО "Спильномова", в котором приняли участие 5-летние воспитанники шести киевских садиков, только 15% детей активно используют украинский язык. 65% относятся к смешанной группе, а 20% детей даже не понимают украинский язык.

Креминь также рассказал, что его офис получил жалобу на воспитательницу садика в Броварах, Киевской области. Женщина во время игрового занятия во дворе говорила с детьми на русском языке. Она заявила, что была вынуждена так поступать, ведь в группе были дети из русскоязычных семей, в частности переселенцы, которые еще не понимали украинского языка.

Всего в течение 2023 года Уполномоченный получил 7 жалоб о нарушении языкового законодательства в детсадах.

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Как получают образование дошкольники в Украине

Языковой омбудсмен также сообщил, что по состоянию на 20 июля 2023 года на подконтрольной Украине территории работало 10 863 детсада. Это на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

54% из них работали в обычном режиме, 30% – в дистанционном, 16% – в смешанном,

– уточнил Креминь.

В июле 2023 года, по его словам, воспитывали на украинском языке 927 144 дошкольника – это более 99% от общего количества и самый высокий показатель за все годы.

На венгерском языке воспитывали 10% детей в садиках Закарпатской области и 12% – румынском в Черновицкой области. На других языках воспитательный процесс происходил для около 500 дошкольников по всей Украине,

– заявил языковой омбудсмен.

И добавил, что в то же время 33,9% детей дошкольного возраста не посещают садики и воспитываются исключительно в семьях. Там есть вероятность доминирования русского языка.