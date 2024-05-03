Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, виступаючи онлайн на Міжнародній конференції у Лондоні.

До теми 20% дітей у київських дитсадках не розуміють українську мову, – Кремінь

Кремінь радить переходити до наступальної українізації

Кремінь зазначив: українська мова перебуває під прицілом російських злочинців. І додав, що погрози та вбивства людей, спалені бібліотеки і школи, знищені пам'ятники жертвам Голодомору та учасникам бойових дій, заміна вивісок і завезення пропагандистської літератури – серед прикладів лінгвоциду.

Уповноважений також акцентував на тому, що потрібний перехід від лагідної (оборонної) до наступальної українізації країни. Вона передбачатиме додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови.

Утверджуючи українську мову, ми посилюємо національну безпеку та захищаємо територіальну цілісність, дбаємо про майбутнє держави і відстоюємо право кожного громадянина. Дух свободи, відваги, єдності та боротьби наближає перемогу України,

– заявив Кремінь.

Зазначимо, що Міжнародна конференція "Мови та культури під час війни: (не)можливе, (пере)уявлене, (не)кероване" відбувалася протягом 2 – 3 травня у Лондоні.