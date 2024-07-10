В Институте образовательной аналитики, в частности, удивили информацией о полностью русскоязычной школе. Также отметили, что есть учреждения среднего образования, где учебный процесс продолжается на двух языках.

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Где расположена русскоязычная школа

Так, по информации Института, в Украине есть 1 полностью русскоязычная школа. В ней учится 44 ученика (4 класса). Расположено учебное заведение в Днепропетровской области.

Кроме того, в смешанной школе на Харьковщине обучение происходит и на украинском и на русском. Там получает образование 1140 учеников. Из них 403 учатся на русском (16 классов).

Русский язык как предмет изучают в 3 школах (45 классов). Как самостоятельный предмет со всей Украины для изучения его выбрали 768 учеников и еще 79 учеников изучают его в кружках,

– отметили в Институте образовательной аналитики.

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