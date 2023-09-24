Ваша інвестиція у майбутнє: які іншомовні слова варто замінити українськими

Чимало українців у щоденному мовленні вживає запозичені слова. Натомість в українській мові є доволі питомих відповідників, які нічим не поступаються іншомовним словам.

Тож 24 Канал радить віддавати перевагу саме висловам та словам зі солов'їної. Як це зробити, читайте у нашій добірці.

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять восьмій добірці підкажемо вам десять запозичень, які ви можете легко замінити словами з рідної мови. А також допоможемо підібрати правильні та цікаві відповідники, аби ви "позбулися" іншомовних елементів у своєму мовленні.