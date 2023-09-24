Ваша інвестиція у майбутнє: які іншомовні слова варто замінити українськими

24 вересня 2023, 15:30
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Чимало українців у щоденному мовленні вживає запозичені слова. Натомість в українській мові є доволі питомих відповідників, які нічим не поступаються іншомовним словам.

Тож 24 Канал радить віддавати перевагу саме висловам та словам зі солов'їної. Як це зробити, читайте у нашій добірці. 

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять восьмій добірці підкажемо вам десять запозичень, які ви можете легко замінити словами з рідної мови. А також допоможемо підібрати правильні та цікаві відповідники, аби ви "позбулися" іншомовних елементів у своєму мовленні. 

  • інвестиція – вкладення;
  • маркетинг – торгівля;
  • прогрес – поступ;
  • шоу – видовище;
  • репродукувати – відтворювати;
  • ілюмінація – освітлення;
  • асиміляція – уподібнення;
  • дискомфорт – незручність;
  • конфронтація – протистояння;
  • мобільність – рухливість.
Тож успіху! Любіть українську мову та вдосконалюйте своє мовлення!
Автор: Марія Волошин