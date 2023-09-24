Ваша инвестиция в будущее: какие иноязычные слова следует заменить украинскими

Многие украинцы в ежедневной речи употребляют заимствованные слова. Но в украинском языке есть достаточно удельных соответствий, которые ничем не уступают иноязычным словам.

Так что 24 Канал советует отдавать предпочтение именно выражениям и словам из соловьиной. Как это сделать, читайте в нашей подборке.

Смотрите также Сделайте вашу речь изысканной: замените эти иноязычные слова украинскими

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать восьмой подборке подскажем вам десять заимствований, которые вы можете легко заменить словами из родного языка. А также поможем подобрать правильные и интересные соответствия, чтобы вы "избавились" от иноязычных элементов в своей речи.