Як красиво українською сказати "форсувати, іммігрант, синхронний"
13 квітня 2024, 14:30Читать новость на русском
В українській мові побутує чимало іншомовних слів. Окремі з них вже навіть здаються питомими.
Однак у нашій мові є і чимало красивих власне українських слів, які нічим не поступаються запозиченням. Тож Освіта 24 продовжує вас з ними знайомити.
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Які іншомовні слова замінити українською
Так, у п'ятдесят третій добірці пропонуємо вам замінити ще десять частовживаних запозичень власне українськими словами. Також пропонуємо вам цікаві та правильні відповідники до цих іншомовних слів.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- синхронний – одночасний;
- адаптація – пристосування;
- іммігрант – переселенець;
- форсувати – прискорювати;
- генерація – покоління;
- фундатор – засновник;
- ідентифікований – розпізнаний;
- конфіденційний – таємний;
- профілактичний – запобіжний;
- дискомфортний – незручний;