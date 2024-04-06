Як красиво українською назвати "гармонію, пріоритет і репродукцію"

Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Іноді цього навіть не помічаючи.

Натомість Освіта 24 радить віддавати перевагу словам з рідної мови. Тим паче вони іноді навіть цікавіші та милозвучніші.

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Які іншомовні слова замінити українськими

Так, у п'ятдесят другій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете чути чи вживати у щоденному мовленні. Зокрема, запропонуємо замінити десять запозичень питомими українськими словами. Тож удосконалювати своє мовлення ви можете вже цієї миті.

До вашої уваги – невелика добірка: