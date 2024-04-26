Як красиво українською назвати нюанс, альтруїзм та експресивний

Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Натомість варто віддавати перевагу власне українським.

Адже вони нічим не поступаються модним запозиченням. І Освіта 24 допоможе покращити своє мовлення.

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Які запозичені слова краще замінити українськими

У п'ятдесят п'ятій добірці розповімо вам, які десять популярних запозичень ви можете легко замінити питомими словами. При цьому підкажемо цікаві українські відповідники.

Тож до вашої уваги – невелика добірка: