Як красиво українською назвати нюанс, альтруїзм та експресивний

26 квітня 2024, 16:52
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Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Натомість варто віддавати перевагу власне українським.

Адже вони нічим не поступаються модним запозиченням. І Освіта 24 допоможе покращити своє мовлення. 

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Які запозичені слова краще замінити українськими

У п'ятдесят п'ятій добірці розповімо вам, які десять популярних запозичень ви можете легко замінити питомими словами. При цьому підкажемо цікаві українські відповідники. 

Тож до вашої уваги – невелика добірка:  

  • абсолютний – цілковитий;
  • нюанс – тонкість;
  • експресивний – виразний;
  • оптимальний – найкращий;
  • рентабельний – прибутковий;
  • стимулювати – заохочувати, спонукати;
  • гіпотеза – припущення;
  • дидактичний – повчальний;
  • альтруїзм – безкорисливість;
  • генерація – покоління.
Удосконалюйте своє мовлення щодня!
Автор: Марія Волошин