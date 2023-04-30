Не нехтуйте – наслідок вас здивує: які іншомовні слова варто замінити українськими

Українці у своєму щоденному мовленні полюбляють вживати запозичені слова. При цьому часто віддають перевагу саме їм, а не українським.

Натомість питомі слова зовсім не поступаються модним запозиченням. Тож 24 Канал підкаже вам, які українські слова краще не ігнорувати і які запозичення варто забути.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Зловживати іншомовними словами не варто – навіть якщо вони вам здаються моднішими, ніж питомі. І у чотирнадцятій добірці підкажемо вам, які українські слова варті вашої уваги та які запозичення ними замінити.

ігнорувати;

фоловер;

Перш за все радимо вам ігнорувати чужі слова – чи нехтувати ними. Навіть якщо ви є фоловером – читачем – популярних блогерів, які часто вживають запозичення.

комфорт;

азарт;

Ми не посягаємо на ваш мовленнєвий комфорт – зручність, – а лише хочемо запалити азарт – запал – до покращення вашої української.

резерв;

дистилювати;

стрес;

​Ви, можливо, й не здогадуєтесь, який багатий словниковий резерв – запас – має наша рідна мова. А її дистиляція – очищення – від чужоземних слів значного стресу – потрясіння – у вас не викликатиме.

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концентрація;

претензія;

Вас просимо лише про концентрацію – зосередження – уваги та уникання претензій – нарікання.

нюанси;

результат;

Якщо вивчите хоча б слова із нашої добірки та активно їх вживатимете – результат – наслідок – вас вразить. Адже мовленнєві нюанси – тонкощі – також важливі.

Успіхів у покращенні вашої української!