Не пренебрегайте – следствие вас удивит: какие иноязычные слова следует заменить украинскими
Украинцы в своей ежедневной речи любят употреблять заимствованные слова. При этом часто предпочитают именно их, а не украинские.
Зато удельные слова совсем не уступают модному заимствованию. Так что 24 Канал подскажет вам, какие украинские слова лучше не игнорировать и какие заимствования следует забыть.
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Как заменить иноязычные слова на украинском
Злоупотреблять иноязычными словами не стоит – даже если они вам кажутся более модными, чем удельные. И в четырнадцатой подборке подскажем вам, какие украинские слова достойны вашего внимания и какие заимствования ими заменить.
- ігнорувати;
- фоловер;
Прежде всего советуем вам игнорировать чужие слова – или нехтувати (укр.) ими. Даже если вы фолловер – читач – популярных блоггеров, часто употребляющих заимствования.
- комфорт;
- азарт;
Мы не посягаем на ваш речевой комфорт – зручність, – а только хотим зажечь азарт – запал – к улучшению вашего украинского.
- резерв;
- дистилювати;
- стрес;
Вы, возможно, и не догадываетесь, какой богатый словарный резерв – запас – имеет наш родной язык. А ее дистилляция – очищенння – от чужеземных слов значительного стресса – потрясіння – у вас не будет вызывать.
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- концентрація;
- претензія;
Вас просим только о концентрации – зосередження – внимания и избегание претензий – нарікання.
- нюанси;
- результат;
Если вы изучите хотя бы слова из нашей подборки и активно будете их употреблять – результат – наслідок – вас поразит. Ведь речевые нюансы – тонкощі – также важны.