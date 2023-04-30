Не пренебрегайте – следствие вас удивит: какие иноязычные слова следует заменить украинскими

30 апреля 2023, 16:00
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Украинцы в своей ежедневной речи любят употреблять заимствованные слова. При этом часто предпочитают именно их, а не украинские.

Зато удельные слова совсем не уступают модному заимствованию. Так что 24 Канал подскажет вам, какие украинские слова лучше не игнорировать и какие заимствования следует забыть.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

Злоупотреблять иноязычными словами не стоит – даже если они вам кажутся более модными, чем удельные. И в четырнадцатой подборке подскажем вам, какие украинские слова достойны вашего внимания и какие заимствования ими заменить.

  • ігнорувати;
  • фоловер;

Прежде всего советуем вам игнорировать чужие слова – или нехтувати (укр.) ими. Даже если вы фолловер – читач – популярных блоггеров, часто употребляющих заимствования.

  • комфорт;
  • азарт;

Мы не посягаем на ваш речевой комфорт – зручність, – а только хотим зажечь азарт – запал – к улучшению вашего украинского.

  • резерв;
  • дистилювати;
  • стрес;

Вы, возможно, и не догадываетесь, какой богатый словарный резерв – запас – имеет наш родной язык. А ее дистилляция – очищенння – от чужеземных слов значительного стресса – потрясіння –  у вас не будет вызывать.

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  • концентрація;
  • претензія;

Вас просим только о концентрации – зосередження – внимания и избегание претензий – нарікання.

  • нюанси;
  • результат;

Если вы изучите хотя бы слова из нашей подборки и активно будете их употреблять – результат – наслідок – вас поразит. Ведь речевые нюансы – тонкощі – также важны.

Автор: Марія Волошин