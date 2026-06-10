Не "в інтірєсному положенії": як українці говорять про цей стан жінки

Вагітність в українській традиції завжди була часом радості й благословення. Наші предки не казали "інтіресноє положеніє", а ніжно, поетично і шанобливо підбирали описи.

Як сказати українською "інтіресноє положеніє", розповідаємо з посиланням на пояснення "Мова – ДНК нації".

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Не "в інтірєсному положенії" – як сказати про вагітність?

Часом про особливий період у житті жінки можна почути вислів "в інтірєсному положенії" або "інтірєсноє положеніє". Так жартівливо чи завуальовано називають вагітність.

Фраза "інтіресноє положеніє" – це російський евфемізм, яким у XIX–XX століття часто називали вагітність. В українській мові та культурі такий вислів є чужорідним, калькованим і неприродним. Як і дослівний переклад, який також існує – "цікавий стан".

То як сказати українською? Якщо прагнете бути дослівними, то краще скажіть – "жінка в делікатному стані", так коректніше.

Найпростіше й найприродніше – вагітна, це стан жінки у період розвитку в її організмі плода. Але є низка інших слів, які образно описують стан та побутують в народі:

в тяжі / в тязі / в тяжкі / увійшла в тяж,

у тяготі,

у ваготі,

на зносинах,

при надії ,

чекає дитину ,

ходить дитиною,

носить під серцем дитину ,

має бути мамою.

Особливо гарний та трепетний народний вислів – при надії. Він ніби підкреслює, що жінка живе в очікуванні нового життя, сповнена надій і сподівань.

Наші предки взагалі ставилися до вагітності з великою пошаною. Вагітну жінку берегли від важкої праці, намагалися не засмучувати й не ображати. Вважалося, що кривдити майбутню матір – великий гріх, адже вона носить нове життя. У деяких говірках вагітну називали благословенною, підкреслюючи особливість її стану.

Цікаво, що слово "вагітна" походить від прикметника "вагітний", який пов'язують зі старими слов'янськими словами на позначення тягаря, ваги, ноші. Первісно йшлося про ту, що "носить" дитину.

Цікавий стан – калька / Мова – ДНК нації

А жінку, яка уже народила, називають – породілля. І після народження малюка з'являється новий словничок – речі для немовляти, назви яких теж часто калькують. Про українські відповідники, до слів "соска", "пєльонка", "коляска" ми писали раніше.

Отже, замість чужого "в інтірєсному положенії" українська мова пропонує багато красивих і теплих висловів. І кожен із них звучить значно природніше та душевніше. Поважайте і бережіть жінку при надії!