Це потребуватиме нових вчителів: яку реформу задумав МОН в історичній освіті

Міністерство освіти та науки прагне реформувати історичну освіту. Втім, зробити це буде вкрай нелегко, адже самою зміною програми не обійдешся.

МОН виніс на обговорення громадськості проєкт реформування історичної освіти в Україні. Він передбачає багато змін, одні з найбільших стосуються підготовки педагогів.

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Як повинні змінитися вчителі історії

Програма реформи шкільної історичної освіти передбачає багато змін у підходах до відбору та підготовки вчителів історії. Наприклад, пропонується оцінювати здібності та педагогічні нахили випускників, які хочуть вступати на педагогічні спеціальності.

Окрім того, пропонується встановлювати високі прохідні бали ЗНО для профільних спеціальностей. Це цілком логічно – той, хто сам добре не знає свого предмета, навряд чи зможе ефективно навчати дітей.

Також час підготовки фахівців-істориків пропонується розподілити наступним чином:

30% – сучасні наукові знання історії України;

70% – методика навчання, цифровізація, інклюзивна освіта, психологія та дотичні курси.

Також тим, хто буде здобувати педагогічний фах, пропонується поєднувати його з реальною педагогічною діяльністю. Окрім того, пропонується якісно змінити післядипломного підвищення кваліфікації.