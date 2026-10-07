Це важливо: що варто вдосконалити у шкільній програмі з історії

Чинна шкільна програма з історії цікава та різноманітна. Вчитель зараз має академічну свободу.

Зокрема може вибирати, чи читати інтегрований курс, чи читати два предмети окремо синхронізовано, як це було раніше – історію України, всесвітню історію.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Що варто змінити у програмі з історії

Педагогиня каже, що нічого не змінювала б у програмі. Хіба кількість годин на вивчення історії додала б.

Варто хоча б удвічі збільшити. Бо ми якось за залишковим принципом отримуємо години. Всі предмети важливі. Але історія також важлива,

– акцентувала вона.

І уточнила, що, наприклад, в 10 – 11 класах є лише півтори години на тиждень історії України.

А це мало, адже ми вивчаємо Першу світову війну, Українську революцію, Другу світову війну, добу радянської окупації, період сучасної України. І не встигаємо, бо кожного уроку – нова тема,

– додала вчителька.

За її словами, ще й тривоги заважають. Іноді просто нема часу обговорити все, що хотілося б. Плюс є теми, якими діти самі цікавляться.

Які теми цікаві учням

Вчителька каже, що це дуже ситуативно. Одного разу восьмикласниця під час вивчення теми про Богдана Хмельницького та союз з кримськими татарами і початок козацької революції спитала: "Так чий Крим?" Бо її батько постійно дискутував на цю тему з родичами в Росії.

Тому я розповідала їм детально про історію півострова. А мої цьогорічні випускники були фанатами Стуса. І ми про нього говорили декілька уроків. Для них це було важливо,

– резюмувала педагогиня.

Раніше ми розповідали, як ефективно готуватися до НМТ з історії.