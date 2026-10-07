В частности, можно выбрать: изучать интегрированный курс или два предмета отдельно, но синхронно, как это было раньше – историю Украины и всемирную историю.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Что стоит изменить в программе по истории

Педагог говорит, что ничего бы не меняла в программе. Разве что добавила бы количество часов на изучение истории.

Стоит увеличить их хотя бы вдвое. Ведь мы как-то по остаточному принципу получаем часы. Все предметы важны. Но история тоже важна,

– подчеркнула она.

И уточнила, что, например, в 10–11 классах на историю Украины отводится всего полтора часа в неделю.

А этого мало, ведь мы изучаем Первую мировую войну, Украинскую революцию, Вторую мировую войну, период советской оккупации, историю современной Украины. И не успеваем, потому что на каждом уроке – новая тема,

– добавила учительница.

По ее словам, еще и тревоги мешают. Иногда просто нет времени обсудить все, что хотелось бы. Плюс есть темы, которыми дети сами интересуются.

Какие темы интересны ученикам

Учительница говорит, что это очень зависит от ситуации. Однажды восьмиклассница во время изучения темы о Богдане Хмельницком, союзе с крымскими татарами и начале казацкой революции спросила: "Так чей же Крым?". Потому что ее отец постоянно спорил на эту тему с родственниками в России.

Поэтому я подробно рассказывала им об истории полуострова. А мои выпускники этого года были поклонниками Стуса. И мы несколько уроков говорили о нем. Для них это было важно,

– подытожила педагог.

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