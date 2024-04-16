Історію України не викладають у двох третіх діаспорних шкіл
Джерело:Свiтовий Конґрес Українців
Історію України викладають лише у третині діаспорних шкіл. У 67% цих закладів освіти немає у розкладі такої навчальної дисципліни.
Про це розповіла голова Світової координаційної виховно-освітньої Ради Світового конгресу українців Любов Любчик під час дискусії "Українська школа за кордоном: вектор збереження української ідентичності" на саміті СКУ в Бухаресті.
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Історію України викладають лише у третині шкіл діаспори
Під час дискусії учасники ділилися думками щодо того, які діти можуть здобувати українську освіту та навчатися в українських школах за кордоном, зберігаючи при цьому національну ідентичність.
Любчик представила ключові освітні проєкти й ініціативи СКВОР, спрямовані на забезпечення якісного навчання та озвучила рекомендацію щодо включення історії України у перелік українознавчих предметів для вивчення у діаспорних школах.
Також учасники панельної дискусії презентували структуру і концепцію Інформаційно-методичного посібника з історії України на допомогу освітян діаспори, який представлять для апробації уже з вересня 2024 року.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
- Раніше ми інформували, що українські посадовці заявили про намір запровадити оновлену дистанційну форму навчання для українських учнів-біженців.
- Школярам пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент".
- Навчання в українській школі займатиме лише 6 – 8 годин на тиждень.
- Решту навчальних досягнень їм зарахують після повернення з-за кордону.