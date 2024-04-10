Можливі шляхи розв'язання обговорювали під час наради у відомстві. Що може змінитися для українських учнів-біженців, читайте далі.

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Посадовці мають намір створити електронний реєстр українських учнів-біженців

У міністерстві кажуть, що досить багато учнів здобуває освіту або є екстернами державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). При цьому українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою.

Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Під час наради учасники також запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз'яснення.

Також посадовці вважають, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

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