Возможные пути решения обсуждали во время совещания в ведомстве. Что может измениться для украинских учеников-беженцев, читайте дальше.

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Чиновники намерены создать электронный реестр украинских учеников-беженцев

В министерстве говорят, что достаточно много учеников получает образование или являются экстернами государственного лицея "Международная украинская школа" (МУШ). При этом украинские личные дела для поступления в МУШ можно отправить по почте.

Однако вопрос заключается в системном решении для всех учеников за рубежом. Так, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся,

– сообщили в Минреинтеграции.

Во время совещания участники также предложили разрешить МУШ принимать личные дела учащихся в электронном виде, а также разработать соответствующие разъяснения.

Также чиновники считают, что МУШ должен стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом.

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