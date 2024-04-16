Про це розповіла голова Світової координаційної виховно-освітньої Ради Світового конгресу українців Любов Любчик під час дискусії "Українська школа за кордоном: вектор збереження української ідентичності" на саміті СКУ в Бухаресті.

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Історію України викладають лише у третині шкіл діаспори

Під час дискусії учасники ділилися думками щодо того, які діти можуть здобувати українську освіту та навчатися в українських школах за кордоном, зберігаючи при цьому національну ідентичність.

Любчик представила ключові освітні проєкти й ініціативи СКВОР, спрямовані на забезпечення якісного навчання та озвучила рекомендацію щодо включення історії України у перелік українознавчих предметів для вивчення у діаспорних школах.

Також учасники панельної дискусії презентували структуру і концепцію Інформаційно-методичного посібника з історії України на допомогу освітян діаспори, який представлять для апробації уже з вересня 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.