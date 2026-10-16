Міністру освіти і науки України призначили нового заступника
У команді МОН України з'явився новий заступник очільника відомства – Іван Юрійчук. Він відповідатиме за напрям загальної середньої освіти.
Про призначення Івана Юрійчука повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.
Що відомо про Юрійчука
Бутенко каже: для школи зараз відповідальний період. Реформа Нової української школи охоплює старші класи: триває пілотування старшої профільної школи, громади вибудовують мережу ліцеїв. Від рішень, які ухвалюємо зараз, залежить, як навчатимуться діти в найближчі роки і в яких умовах працюватимуть учителі.
Тому для мене важливо, що цей напрям очолить людина, яка знає школу зсередини. Іван понад десять років викладав — спершу в сільській школі, потім у природничо-математичному ліцеї. Згодом – Державна інспекція навчальних закладів і Державна служба якості освіти, де він очолював департамент акредитації і моніторингу, а з 2022 року як заступник Голови Служби відповідав за цифрову трансформацію,
– зазначив очільник МОН.
І додав, що очікує після цього призначення зрозумілих для вчителя й відчутних для учня змін у школі.
Чим займатиметься посадовець
У МОН уточнили, що Іван Юрійчук має понад 20 років професійного досвіду у сфері освіти та публічного управління. Працював методистом і долучився до розроблення та впровадження державних освітніх політик.
Серед його професійних напрямів — забезпечення якості освіти, оцінювання роботи закладів освіти, моніторингові дослідження та використання даних для ухвалення управлінських рішень. За освітою — фізик і фахівець із публічного управління та адміністрування,
– повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що 16 липня у Верховній Раді обрали нового прем'єр-міністра України. Опісля міністром освіти і науки України призначили Андрія Бутенка.