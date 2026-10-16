Про призначення Івана Юрійчука повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.

Що відомо про Юрійчука

Бутенко каже: для школи зараз відповідальний період. Реформа Нової української школи охоплює старші класи: триває пілотування старшої профільної школи, громади вибудовують мережу ліцеїв. Від рішень, які ухвалюємо зараз, залежить, як навчатимуться діти в найближчі роки і в яких умовах працюватимуть учителі.

Тому для мене важливо, що цей напрям очолить людина, яка знає школу зсередини. Іван понад десять років викладав — спершу в сільській школі, потім у природничо-математичному ліцеї. Згодом – Державна інспекція навчальних закладів і Державна служба якості освіти, де він очолював департамент акредитації і моніторингу, а з 2022 року як заступник Голови Служби відповідав за цифрову трансформацію,

– зазначив очільник МОН.

І додав, що очікує після цього призначення зрозумілих для вчителя й відчутних для учня змін у школі.

Чим займатиметься посадовець

У МОН уточнили, що Іван Юрійчук має понад 20 років професійного досвіду у сфері освіти та публічного управління. Працював методистом і долучився до розроблення та впровадження державних освітніх політик.

Серед його професійних напрямів — забезпечення якості освіти, оцінювання роботи закладів освіти, моніторингові дослідження та використання даних для ухвалення управлінських рішень. За освітою — фізик і фахівець із публічного управління та адміністрування,

– повідомили у відомстві.