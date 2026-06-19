Кабінет учасника НМТ: як увійти та де знайти всю інформацію про тестування

Кабінет учасника НМТ — це головний онлайн-сервіс для випускників, де зберігається важлива інформація про тестування. Розповідаємо, як правильно увійти в нього, де знайти запрошення на іспит та результати НМТ.

Кабінет учасника НМТ є основним цифровим інструментом для абітурієнтів під час вступної кампанії, повідомляють в УЦОЯО. Саме там випускники можуть побачити інформацію про реєстрацію, дату і місце проходження тестування, а після складання іспиту – свої результати.

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Як увійти в кабінет учасника НМТ

Щоб потрапити до персонального кабінету, потрібно перейти на офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти та відкрити відповідний розділ для учасників НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Для входу необхідно ввести свої дані, які використовувалися під час реєстрації на тестування. Зазвичай це номер і PIN-код сертифіката учасника НМТ або інші дані, передбачені системою.

Після авторизації вступник отримує доступ до особистої сторінки, де можна переглянути основну інформацію про тестування.

У кабінеті учасника НМТ можна знайти:

підтвердження реєстрації на тестування;

інформацію про дату проходження НМТ;

місце проведення іспиту;

запрошення-перепустку;

результати після завершення оцінювання.

Важливо уважно перевіряти всі дані в кабінеті, адже саме там з'являється актуальна інформація від УЦОЯО.

Що робити, якщо не вдається увійти в кабінет

Якщо система не пропускає до кабінету учасника НМТ, перш за все варто перевірити правильність введених даних. Помилка навіть в одному символі може стати причиною проблем із входом.

Також варто звернути увагу на підключення до інтернету або спробувати зайти через інший браузер чи пристрій.

Якщо самостійно вирішити проблему не вдалося, учасник може звернутися до Українського центру оцінювання якості освіти або регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після завершення тестування саме через кабінет учасника НМТ абітурієнти отримують доступ до своїх результатів, які потрібні для подальшого вступу до закладів вищої освіти. Тому важливо не втрачати дані для входу та регулярно перевіряти оновлення в системі.