В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту і через постійні російські атаки та повітряні тривоги багатьох вступників хвилює питання, що робити у разі переривання іспиту та чи можуть змінити чинний порядок проведення НМТ, повідомляє "РБК-Україна". В Українському центрі оцінювання якості освіти наголосили, що наразі змінювати встановлені правила не планують, так само без змін залишається й процедура перенесення тестування на додаткову сесію.

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Як діяти під час повітряної тривоги на НМТ

Наразі для учасників тестування діє чіткий алгоритм.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо сумарна тривалість повітряної тривоги не перевищує двох з половиною годин, вступники після сигналу відбою повинні повернутися до тимчасового екзаменаційного центру та продовжити виконання завдань.

Якщо ж тривога триває понад дві з половиною години, відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр погоджує з регіональним центром оцінювання якості освіти доцільність продовження тестування. У разі припинення іспиту учасник отримує право подати заяву для участі в додатковій сесії.

В УЦОЯО зазначають, що поки переглядати цю норму не планують.

Як потрапити на додаткову сесію НМТ

Якщо тестування довелося достроково завершити через тривалу повітряну тривогу, вступнику необхідно подати відповідну заяву.

Зробити це можна одразу в екзаменаційному центрі до виходу з пункту тестування. Для цього потрібно звернутися до відповідального за ТЕЦ.

Якщо учасник не встиг оформити заяву на місці, він має право подати її протягом трьох робочих днів після проведення основної сесії. Документи необхідно надсилати до того регіонального центру оцінювання якості освіти, який обслуговує територію проведення тестування.

Усі необхідні зразки заяв та роз'яснення щодо процедури мають надати працівники екзаменаційного центру.

Що буде, якщо тривога повториться під час додаткової сесії

УЦОЯО наголошує, що за чотири роки повномасштабної війни не було випадків, коли учасник, який прибув на тестування та дотримувався всіх процедур, не зміг пройти НМТ і отримати результат.

У відомстві зазначають: "Усі без винятку учасники й учасниці, які з'явилися на тестування та дотримувалися процедур, пройшли НМТ в основну або додаткову сесії й отримали свої результати".

Щоб мінімізувати ризики зриву тестування, додаткові сесії за можливості організовують в укриттях. Найкраще такими локаціями забезпечені Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська та Харківська області, де практично всі тимчасові екзаменаційні центри розташовані під землею.

Водночас рівень готовності регіонів відрізняється. У Київській області в укриттях працює близько 70% центрів, у Рівненській – приблизно половина, а в Одеській та Львівській областях – близько 30%. У Києві, Кіровоградській області та на Волині цей показник поки що залишається значно нижчим.

В УЦОЯО додають, що можливість проведення НМТ безпосередньо в укритті залежить від матеріально-технічної бази конкретного закладу освіти, тому це питання вирішують індивідуально в кожному регіоні.