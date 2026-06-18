В Украине продолжается основная сессия национального мультипредметного теста, и из-за постоянных российских атак и воздушных тревог многих абитуриентов волнует вопрос, что делать в случае прерывания экзамена и могут ли изменить действующий порядок проведения НМТ, сообщает "РБК-Украина". В Украинском центре оценки качества образования подчеркнули, что пока менять установленные правила не планируют, так же без изменений остается и процедура переноса тестирования на дополнительную сессию.

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Как действовать во время воздушной тревоги на НМТ

На данный момент для участников тестирования действует четкий алгоритм.

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Если суммарная продолжительность воздушной тревоги не превышает двух с половиной часов, абитуриенты после сигнала отбоя должны вернуться во временный экзаменационный центр и продолжить выполнение заданий.

Если же тревога длится более двух с половиной часов, ответственный за временный экзаменационный центр согласовывает с региональным центром оценки качества образования целесообразность продолжения тестирования. В случае прекращения экзамена участник получает право подать заявление на участие в дополнительной сессии.

В УЦОЯО отмечают, что пока пересматривать эту норму не планируют.

Как попасть на дополнительную сессию НМТ

Если тестирование пришлось досрочно завершить из-за длительной воздушной тревоги, абитуриенту необходимо подать соответствующее заявление.

Сделать это можно сразу в экзаменационном центре до выхода из пункта тестирования. Для этого нужно обратиться к ответственному за ТЭЦ.

Если участник не успел оформить заявление на месте, он имеет право подать его в течение трех рабочих дней после проведения основной сессии. Документы необходимо направлять в тот региональный центр оценки качества образования, который обслуживает территорию проведения тестирования.

Все необходимые образцы заявлений и разъяснения по процедуре должны предоставить сотрудники экзаменационного центра.

Что будет, если тревога повторится во время дополнительной сессии

УЦОЯО подчеркивает, что за четыре года полномасштабной войны не было случаев, когда участник, прибывший на тестирование и соблюдавший все процедуры, не смог пройти НМТ и получить результат.

В ведомстве отмечают: "Все без исключения участники и участницы, которые явились на тестирование и соблюдали процедуры, прошли НМТ в основной или дополнительной сессии и получили свои результаты".

Чтобы минимизировать риски срыва тестирования, дополнительные сессии по возможности организуют в укрытиях. Лучше всего такими локациями обеспечены Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская и Харьковская области, где практически все временные экзаменационные центры расположены под землей.

В то же время уровень готовности регионов различается. В Киевской области в укрытиях работает около 70% центров, в Ровенской — примерно половина, а в Одесской и Львовской областях — около 30%. В Киеве, Кировоградской области и на Волыни этот показатель пока остается значительно ниже.

В УЦОЯО добавляют, что возможность проведения НМТ непосредственно в укрытии зависит от материально-технической базы конкретного учебного заведения, поэтому этот вопрос решается индивидуально в каждом регионе.