Национальный мультипредметный тест остается основным вступительным экзаменом для абитуриентов украинских высших учебных заведений; в 2026 году участники сдают четыре предмета в один день в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, сообщает "Освіта.ua". Чтобы избежать лишнего волнения, стоит заранее ознакомиться с процедурой проведения тестирования и подготовить все необходимые документы.

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Как проходит НМТ-2026

Прежде всего участник должен проверить приглашение в своём личном кабинете. Там указаны дата, время и место проведения теста.

В день экзамена необходимо прибыть во временный экзаменационный центр заранее и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также сертификат участника НМТ или другие документы, определенные организаторами тестирования.

После прохождения проверки абитуриентов приглашают в аудиторию, где каждый занимает отведенное рабочее место за компьютером. Перед началом теста инструкторы объясняют правила работы с системой и порядок выполнения заданий.

Тестирование состоит из двух блоков. Сначала участники выполняют задания по двум предметам, после чего у них предусмотрен перерыв. Затем начинается второй блок с двумя другими дисциплинами.

Что следует помнить во время тестирования

Все задания выполняются в специальной компьютерной системе. Ответы сохраняются автоматически, однако участникам рекомендуется внимательно следить за отображением информации на экране и сообщать инструкторам о любых технических проблемах.

Во время НМТ запрещено пользоваться мобильными телефонами, смарт-часами, наушниками и другими электронными устройствами. Нарушение правил может привести к аннулированию результатов тестирования.

По завершении работы система отображает тестовые баллы за выполненные задания. Официальные результаты впоследствии появляются в личных кабинетах участников и используются во время вступительной кампании.

Специалисты советуют накануне НМТ хорошо выспаться, подготовить документы и не пытаться выучить весь материал за последнюю ночь. Спокойствие, внимательность и правильное распределение времени во время тестирования часто играют не меньшую роль, чем сами знания.