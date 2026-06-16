Есть, в частности, участники, которые сдали три предмета на максимальные баллы. Учебные заведения, в которых учились эти ребята, уже поделились в соцсетях результатами своих выпускников.

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Лицеист из Ивано-Франковска

Ученик лицея № 2 Ивано-Франковского городского совета Александр Новицкий сдал три предмета национального мультипредметного теста на 600 баллов. Максимальные 200 баллов он получил по математике, украинскому и английскому языкам, сообщили на Facebook-странице лицея.

Это — история о настойчивости, дисциплине, вере в собственные силы и ежедневном труде, который не всегда виден за оценками и сертификатами. В мире, где успех часто измеряют мгновенными достижениями, Александр доказал: настоящие вершины покоряются тем, кто систематически движется вперед шаг за шагом,

– говорится в посте.

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Выпускник из Днепра

Такой результат удался еще одному участнику НМТ – выпускнику из Днепра. Станислав Яцкив сдал три предмета национального мультипредметного теста на максимальный балл, сообщили на странице лицея №12 "Интеллект".

Парень получил 200 баллов по математике, истории Украины и английскому языку.

В учебном заведении отмечают, что парень является ярким примером синергии таланта ребенка, веры родителей и уникальной системы лицея.