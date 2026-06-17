Національний мультипредметний тест залишається основним вступним випробуванням для абітурієнтів українських закладів вищої освіти, у 2026 році учасники складають чотири предмети в один день у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, повідомляє Освіта.ua. Щоб уникнути зайвого хвилювання, варто заздалегідь ознайомитися з процедурою проведення тестування та підготувати всі необхідні документи.

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Як відбувається НМТ-2026

Передусім учасник має перевірити запрошення у своєму персональному кабінеті. Там зазначені дата, час і місце проведення тесту.

У день іспиту потрібно прибути до тимчасового екзаменаційного центру завчасно та мати при собі документ, що посвідчує особу, а також сертифікат учасника НМТ або інші документи, визначені організаторами тестування.

Після проходження перевірки вступників запрошують до аудиторії, де кожен займає визначене робоче місце за комп'ютером. Перед початком тесту інструктори пояснюють правила роботи із системою та порядок виконання завдань.

Тестування складається з двох блоків. Спочатку учасники виконують завдання з двох предметів, після чого мають перерву. Потім розпочинається другий блок із двома іншими дисциплінами.

Що варто пам'ятати під час тестування

Усі завдання виконуються в спеціальній комп'ютерній системі. Відповіді зберігаються автоматично, однак учасникам радять уважно стежити за відображенням інформації на екрані та повідомляти інструкторів про будь-які технічні проблеми.

Під час НМТ заборонено користуватися мобільними телефонами, смартгодинниками, навушниками та іншими електронними пристроями. Порушення правил може призвести до анулювання результатів тестування.

Після завершення роботи система відображає тестові бали за виконані завдання. Офіційні результати згодом з'являються в персональних кабінетах учасників і використовуються під час вступної кампанії.

Фахівці радять напередодні НМТ добре виспатися, підготувати документи та не намагатися вивчити весь матеріал за останню ніч. Спокій, уважність і правильний розподіл часу під час тестування часто відіграють не меншу роль, ніж самі знання.