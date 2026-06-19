Личный кабинет участника НМТ является основным цифровым инструментом для абитуриентов в ходе вступительной кампании, сообщают в УЦОЯО. Именно там выпускники могут ознакомиться с информацией о регистрации, дате и месте проведения тестирования, а после сдачи экзамена – со своими результатами.

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Как войти в личный кабинет участника НМТ

Чтобы попасть в личный кабинет, нужно перейти на официальный сайт Украинского центра оценки качества образования и открыть соответствующий раздел для участников НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Для входа необходимо ввести свои данные, которые использовались при регистрации на тестирование. Обычно это номер и PIN-код сертификата участника НМТ или другие данные, предусмотренные системой.

После авторизации абитуриент получает доступ к личной странице, где можно просмотреть основную информацию о тестировании.

В личном кабинете участника НМТ можно найти:

подтверждение регистрации на тестирование;

информацию о дате прохождения НМТ;

место проведения экзамена;

приглашение-пропуск;

результаты после завершения оценивания.

Важно внимательно проверять все данные в личном кабинете, ведь именно там появляется актуальная информация от УЦОЯО.

Что делать, если не удается войти в личный кабинет

Если система не пропускает участника НМТ в личный кабинет, прежде всего стоит проверить правильность введенных данных. Ошибка даже в одном символе может стать причиной проблем с входом.

Также стоит обратить внимание на подключение к интернету или попробовать зайти через другой браузер или устройство.

Если самостоятельно решить проблему не удалось, участник может обратиться в Украинский центр оценки качества образования или региональный центр оценки качества образования.

По завершении тестирования именно через личный кабинет участника НМТ абитуриенты получают доступ к своим результатам, которые необходимы для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения. Поэтому важно не терять данные для входа и регулярно проверять обновления в системе.