Не "в тому числі": які слова-кальки з російської псують ваше мовлення
11 серпня 2024, 11:50Читать новость на русском
Джерело:Ольга Васильєва
Чимало українців може вживати кальки з російської мови. Останні натомість засмічують мовлення.
Тож їх варто викидати зі свого лексикону. Тому Освіта 24 надалі допомагає "очищувати" ваше мовлення.
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Які кальки з російської не варто вживати
Пропонуємо вам 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.
Так, до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.
- В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);
- нанести збитки – завдати збитків;
- мати місце – бути, траплятися, відбуватися;
- стільки ж – стільки само;
- там же – там само;
- підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;
- як правило – зазвичай;
- у подальшому – надалі;
- на днях, у ці дні – днями, цими днями;
- мова йде про – йдеться про.
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