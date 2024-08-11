Не "в тому числі": які слова-кальки з російської псують ваше мовлення

11 серпня 2024, 11:50
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Ольга Васильєва

Чимало українців може вживати кальки з російської мови. Останні натомість засмічують мовлення.

Тож їх варто викидати зі свого лексикону. Тому Освіта 24 надалі допомагає "очищувати" ваше мовлення.

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Які кальки з російської не варто вживати 

Пропонуємо вам 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.

Так, до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.

  • В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);
  • нанести збитки – завдати збитків;
  • мати місце – бути, траплятися, відбуватися;
  • стільки ж – стільки само;
  • там же – там само;
  • підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;
  • як правило – зазвичай;
  • у подальшому – надалі;
  • на днях, у ці дні – днями, цими днями;
  • мова йде про – йдеться про.

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