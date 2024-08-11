Поэтому их стоит выбрасывать из своего лексикона. Поэтому Образование 24 в дальнейшем помогает "очищать" вашу речь.
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Какие кальки с русского не стоит употреблять
Предлагаем вам 10 слов, которые являются кальками из русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.
Так, вашему вниманию – правильные соответствия из украинского языка, которые надо запомнить.
- В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);
- нанести збитки – завдати збитків;
- мати місце – бути, траплятися, відбуватися;
- стільки ж – стільки само;
- там же – там само;
- підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;
- як правило – зазвичай;
- у подальшому – надалі;
- на днях, у ці дні – днями, цими днями;
- мова йде про – йдеться про.
Ранее мы также предлагали вам 10 калек из русского языка, от которых надо избавиться.