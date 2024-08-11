Поэтому их стоит выбрасывать из своего лексикона. Поэтому Образование 24 в дальнейшем помогает "очищать" вашу речь.

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Какие кальки с русского не стоит употреблять

Предлагаем вам 10 слов, которые являются кальками из русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.

Так, вашему вниманию – правильные соответствия из украинского языка, которые надо запомнить.

В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);

нанести збитки – завдати збитків;

мати місце – бути, траплятися, відбуватися;

стільки ж – стільки само;

там же – там само;

підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;

як правило – зазвичай;

у подальшому – надалі;

на днях, у ці дні – днями, цими днями;

мова йде про – йдеться про.

Ранее мы также предлагали вам 10 калек из русского языка, от которых надо избавиться.