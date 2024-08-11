Поэтому их стоит выбрасывать из своего лексикона. Поэтому Образование 24 в дальнейшем помогает "очищать" вашу речь.

Смотрите также "Берем чемодан и билет на поезд": как правильно на украинском рассказать об отпуске

Какие кальки с русского не стоит употреблять

Предлагаем вам 10 слов, которые являются кальками из русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.

Так, вашему вниманию – правильные соответствия из украинского языка, которые надо запомнить.

  • В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);
  • нанести збитки – завдати збитків;
  • мати місце – бути, траплятися, відбуватися;
  • стільки ж – стільки само;
  • там же – там само;
  • підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;
  • як правило – зазвичай;
  • у подальшому – надалі;
  • на днях, у ці дні – днями, цими днями;
  • мова йде про – йдеться про.

Ранее мы также предлагали вам 10 калек из русского языка, от которых надо избавиться.