Тож їх варто викидати зі свого лексикону. Тому Освіта 24 надалі допомагає "очищувати" ваше мовлення.

Дивіться також "Берем чемодан і білет на потяг": як правильно українською розповісти про відпустку

Які кальки з російської не варто вживати

Пропонуємо вам 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.

Так, до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.

В тому числі (неправильно ) – зокрема, серед них (правильно);

нанести збитки – завдати збитків;

мати місце – бути, траплятися, відбуватися;

стільки ж – стільки само;

там же – там само;

підняти питання / проблему – порушити питання / проблему;

як правило – зазвичай;

у подальшому – надалі;

на днях, у ці дні – днями, цими днями;

мова йде про – йдеться про.

Раніше ми також пропонували вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.