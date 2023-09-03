У школах України можуть запровадити довготривалі канікули у цьому навчальному році
У межах навчального року 2023 –24 у школах України можуть запровадити довготривалі канікули. Усе залежить від ситуації в енергетиці та можливих блекаутів.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, коли можуть впровадити довготривалі канікули у школах.
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Чи будуть довготривалі канікули в українських школах
Посадовець зазначив: Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року. За безпосередню організацію освітнього процесу відповідає керівництво школи.
Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули,
– акцентував заступник міністра освіти.
Але це значно залежатиме від безпекової ситуації та ситуації із постачанням електроенергії, яка буде взимку, додав він.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
- Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
- На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
- 84% шкіл мають облаштовані укриття.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр.
- На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.