У школах України можуть запровадити довготривалі канікули у цьому навчальному році

3 вересня 2023, 10:54
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У межах навчального року 2023 –24 у школах України можуть запровадити довготривалі канікули. Усе залежить від ситуації в енергетиці та можливих блекаутів.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, коли можуть впровадити довготривалі канікули у школах. 

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Чи будуть довготривалі канікули в українських школах 

Посадовець зазначив: Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року. За безпосередню організацію освітнього процесу відповідає керівництво школи.

Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули,
– акцентував заступник міністра освіти.

Але це значно залежатиме від безпекової ситуації та ситуації із постачанням електроенергії, яка буде взимку, додав він. 

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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні

  • Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
  • Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
  • На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
  • 84% шкіл мають облаштовані укриття.
  • Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
  • Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр.
  • На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
  • Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
  • До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.
Автор: Марія Волошин