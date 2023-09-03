У школах України можуть запровадити довготривалі канікули у цьому навчальному році

У межах навчального року 2023 –24 у школах України можуть запровадити довготривалі канікули. Усе залежить від ситуації в енергетиці та можливих блекаутів.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, коли можуть впровадити довготривалі канікули у школах.

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Чи будуть довготривалі канікули в українських школах

Посадовець зазначив: Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року. За безпосередню організацію освітнього процесу відповідає керівництво школи.

Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули,

– акцентував заступник міністра освіти.

Але це значно залежатиме від безпекової ситуації та ситуації із постачанням електроенергії, яка буде взимку, додав він.

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