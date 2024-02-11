Скільки шкіл на Одещині закрили на карантин

На Одещині на карантин закрили 58 шкіл у 27 громадах. Однак захворюваність на ГРВІ не перевищила епідемпоріг.

Очільник департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак зазначив, що наразі немає потреби оголошувати карантин чи запроваджувати онлайн-навчання у всіх школах області. Навіть попри те, що в області фіксують ріст захворюваності.

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Чи закриють школи Одещини на карантин

Чиновник зазначив: якщо хворіє 20% учнів школи, то засновник ухвалює рішення про запровадження карантину.

Якщо це 20% одного окремого класу, то діти саме цього класу ізолюються на певний період, щоб не розповсюджувати вірус,

– додав він.

Чиновник також зазначив, що в Ізмаїльському районі закрили на карантин найбільше шкіл – 16.

Якщо ж рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, закладам освіти рекомендуватимуть перейти на дистанційний режим роботи,

– наголосив Лончак.

Тож батьків просять відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей і не пускати їх з першими ознаками захворювання до школи чи садка.

Раніше ми вже повідомляли, що в окремих містах та областях України запровадили карантин. Детально про це можна прочитати тут.