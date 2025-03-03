На Чернігівщині у частині шкіл змінюють формат навчання
- На Чернігівщині 59 закладів освіти перевели на дистанційний формат навчання через карантинні обмеження.
- На грип та ГРВІ хворіють понад 3 200 осіб, найбільше хворих у Ніжині, Прилуках, Чернігові та інших громадах.
На Чернігівщині майже 60 закладів освіти перевели на дистанційний формат навчання. Причина – карантин.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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Як працюватимуть школи на Чернігівщині
Так, формат навчання змінюють у 59 закладах освіти через перевищення епідпорогу на 57,3%.
Через карантинні обмеження 59 закладів освіти – це близько 21 тисячі учнів – перейшли на дистанційку,
– повідомив Чаус.
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За його словами, на грип та ГРВІ хворіють понад 3 200 осіб. Найбільше хворих – у Ніжині, Прилуках, Чернігові, а також у Плисківській, Мринській і Козелецькій громадах.
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Як навчаються учні в Україні
- Чимало шкіл в нашій державі нещодавно закрили на карантин через високу захворюваність на ГРВІ та грип.
- Учні переважно навчаються дистанційно.
- Рішення про зміну навчального формату ухвалюють на місцях.
- Детально про те, яка ситуація у регіонах України та як навчаються учні, можна прочитати за посиланням.