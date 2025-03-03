На Чернігівщині у частині шкіл змінюють формат навчання

На Чернігівщині майже 60 закладів освіти перевели на дистанційний формат навчання. Причина – карантин.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

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Так, формат навчання змінюють у 59 закладах освіти через перевищення епідпорогу на 57,3%.

Через карантинні обмеження 59 закладів освіти – це близько 21 тисячі учнів – перейшли на дистанційку,

– повідомив Чаус.

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За його словами, на грип та ГРВІ хворіють понад 3 200 осіб. Найбільше хворих – у Ніжині, Прилуках, Чернігові, а також у Плисківській, Мринській і Козелецькій громадах.

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