У школах окремих областей України запровадили карантин. Частина учнів вчиться дистанційно.

Це пов'язано зі зростанням кількості хворих на інфекційні захворювання. У яких регіонах та містах України оголосили карантин у школах, розповідає Освіта 24.

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У яких областях України оголосили карантин у школах

Вінницька область

У школах Вінницької області через несприятливу епідситуацію з грипом та ГРВІ продовжили дистанційне навчання. Карантин у навчальних закладах запровадили 29 січня. Доки він триватиме, поки не відомо.

Чернігів

У Чернігові через зростання кількості хворих також відбулися зміни у навчальному процесі у школах. Дистанційно навчаються учні школи №29 та навчально-реабілітаційного центру №2. Частково такий формат навчання запровадили у школах №25 та №33. Інші навчальні заклади ухвалюють рішення залежно від ситуації.

Львівщина

На Львівщині через зростання кількості випадків захворювання 34 школи перевели на дистанційний формат роботи. Директори можуть ухвалювати рішення самостійно. Так, у Яворівському районі дистанційно вчаться учні 15 шкіл, у Червоноградському – 10; у Золочівському – 8, у Стрийському – 1.

Суми

У Сумах через зростання інфекційної захворюваності школи також перевели на дистанційний формат роботи до кінця тижня.

Закарпаття

З 5 лютого школи Ужгородської та Рахівської громад перебувають на карантині. У Берегівській та Мукачівській громадах запровадили дистанційне навчання у школах. Таке рішення діятиме протягом тижня.

Зазначимо, що упродовж 5 – 9 лютого школи Ужгорода також закриті на карантин.

Хмельниччина

7 лютого школи Шепетівської територіальної громади, що на Хмельниччині, також працюватимуть у дистанційному режимі. Рішення ухвалили через підвищення показників захворюваності на грип, COVID-19.

Рівне

Учнів 40 шкіл на Рівненщині також перевели на дистанційне навчання через зростання кількості захворювань на грип і ГРВІ в області.

Київ

У школах столиці України учні поки навчаються у звичному форматі. Однак влада Києва попереджає, що у навчальних закладах можуть запровадити карантин через зростання кількості хворих у місті.

Лікарі при цьому закликають мешканців столиці дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки, зазначили у КМДА.

Раніше ми також повідомляли, що карантин у школах окремих регіонів України оголошували у другій половині січня 2024 року. У яких саме областях та коли, читайте за посиланням.