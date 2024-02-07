Тож медики закликають батьків не приводити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл. І зазначають, що у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей.

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У школах Києва можуть запровадити карантин

Медики уточнили, що за тиждень виявили понад 11 тисяч випадків – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередній тиждень.



Лікарі також закликають мешканців столиці дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки. Це сприятиме попередженню стрімкого розповсюдження інфекцій.

Зверніть увагу! Основні рекомендації, яких варто дотримуватися, щоб вберегтися від хвороби, можна знайти тут.

При цьому влада Києва попереджає: якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.



Нагадаємо, що раніше влада Києва вже попереджала про те, що у разі стрімкого збільшення кількості хворих у столиці дітей можуть відправити на дистанційне навчання.