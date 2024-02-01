Так, діти у Києві хворіють на 50% частіше, якщо порівнювати з попереднім тижнем зросла на понад 50%. Міська влада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки.
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У КМДА просять не пускати дітей до шкіл, якщо вони мають ознаки інфекційного захворювання.
Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї "легкий" нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання,
– заявили у КМДА.
Очільниця департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликає батьків бути відповідальними.
Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків – будьте свідомими,
– наголосила чиновниця.
Батькам також радять разом з дітьми дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, покласти у шкільний рюкзак дитині маску тощо.
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