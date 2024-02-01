Так, дети в Киеве болеют на 50% чаще, если сравнивать с предыдущей неделей. Городские власти призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
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Учеников в Киеве могут перевести на дистанционку
В КГГА просят не пускать детей в школы, если они имеют признаки инфекционного заболевания.
Оставляйте своего ребенка дома, даже если у него "легкий" насморк, особенно сейчас, когда из-за воздушных тревог дети часами вынуждены сидеть в укрытиях, распространяя заболевания,
– заявили в КГГА.
Руководительница департамента образования и науки Елена Фиданян призывает родителей быть ответственными.
Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы. Поэтому обращаюсь к родителям – будьте сознательными,
– подчеркнула чиновница.
Родителям также советуют вместе с детьми соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, положить в школьный рюкзак ребенку маску и тому подобное.
Ранее мы также рассказывали, в каких областях Украины уже ввели карантин в школах.