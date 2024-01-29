Руководитель Ровненской ОВА Александр Коваль заявил, что в течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболело почти 10 тысяч человек. Это на треть больше, чем за предыдущий период.

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Ученики шести лицеев в Ровненской области будут учиться дистанционно

Большинство инфицированных – дети. Уровень заболеваемости превышает эпидемпорог, отметил Коваль.

Поэтому на дистанционное обучение перешли шесть учебных заведений:

Ровненский лицей №7;

Рафаловский Петропавловский лицей;

Человеческий лицей;

Зносицкий лицей;

Песковский лицей;

Костопольский лицей №6.

Руководитель Ровненской ОВА говорит, что предотвратить инфицирование можно благодаря вакцинации и ношению масок.

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