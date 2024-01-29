Руководитель Ровненской ОВА Александр Коваль заявил, что в течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболело почти 10 тысяч человек. Это на треть больше, чем за предыдущий период.
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Ученики шести лицеев в Ровненской области будут учиться дистанционно
Большинство инфицированных – дети. Уровень заболеваемости превышает эпидемпорог, отметил Коваль.
Поэтому на дистанционное обучение перешли шесть учебных заведений:
- Ровненский лицей №7;
- Рафаловский Петропавловский лицей;
- Человеческий лицей;
- Зносицкий лицей;
- Песковский лицей;
- Костопольский лицей №6.
Руководитель Ровненской ОВА говорит, что предотвратить инфицирование можно благодаря вакцинации и ношению масок.
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В части школ Украины – карантин
- В школах пяти областей нашего государства ранее объявили о карантине.
- Школьники учились дистанционно.
- Речь идет об учениках в отдельных школах Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также двух городах – Львове и Виннице.
- Уровень заболеваемости был высоким также в Чернигове и Житомирской области.