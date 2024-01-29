Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що протягом минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло майже 10 тисяч осіб. Це на третину більше, ніж за попередній період.

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Учні шести ліцеїв на Рівненщині вчитимуться дистанційно

Більшість інфікованих – діти. Рівень захворюваності перевищує епідемпоріг, зазначив Коваль.

Через це на дистанційне навчання перейшли шість навчальних закладів:

  • Рівненський ліцей №7;
  • Рафалівський Петропавлівський ліцей;
  • Людинський ліцей;
  • Зносицький ліцей;
  • Пісківський ліцей;
  • Костопільський ліцей №6.

Очільник Рівненської ОВА каже, що запобігти інфікації можна завдяки вакцинації та носінню масок.

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У частині шкіл України – карантин

  • У школах п'яти областей нашої держави раніше оголосили про карантин.
  • Школярі навчалися дистанційно.
  • Мовиться про учнів в окремих школах Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також двох міст – Львова та Вінниці.
  • Рівень захворюваності був високим також у Чернігові й на Житомирщині.