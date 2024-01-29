Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що протягом минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло майже 10 тисяч осіб. Це на третину більше, ніж за попередній період.

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Більшість інфікованих – діти. Рівень захворюваності перевищує епідемпоріг, зазначив Коваль.

Через це на дистанційне навчання перейшли шість навчальних закладів:

Рівненський ліцей №7;

Рафалівський Петропавлівський ліцей;

Людинський ліцей;

Зносицький ліцей;

Пісківський ліцей;

Костопільський ліцей №6.

Очільник Рівненської ОВА каже, що запобігти інфікації можна завдяки вакцинації та носінню масок.

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