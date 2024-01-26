Таке рішення ухвалила міська комісія через зростання вірусної інфекції у місті. Тож чиновники вирішили здійснити профілактичний хід.

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Школярі у Вінниці переходять на дистанційне навчання

Міська влада каже: у Вінниці стрімко зростає кількість хворих на грип А. Тому на найближчий період ініціювали дистанційне навчання.

Батьки дітей вже отримали повідомлення від шкіл щодо переходу на навчання у такому форматі. Їм рекомендують підтримувати контакт з учителями та дотримуватися розкладу занять,

– розповіла очільниця освітнього департаменту міськради Оксана Яценко.

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І додала, що рекомендації не порушують основні принципи освіти.

Чиновниця також заявила, що у міськраді стежитимуть за ситуацією.

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