Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що за останній тиждень виявили 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів. Це трохи менше як 2% від тієї кількості учнів, які навчаються офлайн.

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Чи підуть школярі Києва на карантин

Посадовець при цьому зазначив, що такі цифри точно не є критичними і не вимагають зміни формату навчання. І додав, що сезонне захворювання в дітей здебільшого "перебігає" у легкій формі.

Також Мондриївський нагадав про важливість дотримуватися елементарних рекомендацій, що допоможуть вберегтися від поширення інфекційних захворювань. Він радить батькам пояснювати дітям, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки.

Якщо є ознаки захворювання у дитини – не ведіть її в школу чи дитячий садок. Піклуйтеся про себе та не наражайте на небезпеку інших людей,

– наголосив посадовець.

І додав, що у столиці відстежують ситуацію із ГРВІ. У разі проходження епідемічного порогу ухвалюватимуть рішення щодо карантинних заходів залежно від ситуації – в окремих школах, районах чи в місті загалом.

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